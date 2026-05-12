DeNAの山本とソフトバンクの尾形＆井上のトレードが成立ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードが12日、両球団から発表された。突然のトレード発表に「マジで言ってる……??」「こりゃたまげたなぁ」などと驚きの声が上がった。山本は2017年ドラフト9位でDeNAに入団。2021年に51試合に出場して主力になると、2023年には71試合、2024年は108試合、2025年は104試合に出場し、D