「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」が、8月2日(日)、東京都国分寺市の日本芸術高等学園で開催される。俳優、ミュージシャン、ダンサー、声優、ミュージカル俳優、アイドル、モデルまで、オールジャンルを対象に全国の中学生を募集。100社以上の事務所が参加予定で、芸能に興味がある全国の中学生に、多数の芸能事務所とのマッチングの場を提供する。参加費は無料だ。日本芸術高等学園について日本芸術高等学園は