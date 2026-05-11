5月10日、高知市の若宮八幡宮で12回目となる「長宗我部まつり」が行われ、多くの人で賑わいました。長宗我部元親が初陣前に戦勝を祈願したといわれる高知市長浜の若宮八幡宮。10日、「第12回長宗我部まつり」が行われ、境内には露店や飲食ブースが並び、ステージではよさこいの演舞などが披露されました。また、コマやけん玉などの昔遊びが体験できるコーナーでは学生や家族連れなど大勢の人で賑わってい