「This is not nursing（これは看護ではありません）」「try again」 参考：『風、薫る』“正しくない”主人公たちだから描ける看護“道徳ドラマ”にはしない挑戦的試み NHK連続テレビ小説『風、薫る』でバーンズ（エマ・ハワード）に何度も何度も言われ、文字通り訓練（トレインド）されてきたりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、第7週「届かぬ声」からいよいよ次のフェーズ・帝都医大病院での現場