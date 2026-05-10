広島がヤクルトに勝利…櫻井は5回3失点■巨人 9ー4 中日（10日・バンテリンドーム）中日は10日、バンテリンドームで行われた巨人戦に敗れた。鵜飼航丞外野手の同点2ランなどで打線は奮起したが、中盤に逆転を許した。前日9日に今季初めて最下位を脱出したが、わずか1日で逆戻りとなった。シーソーゲームをものできなかった。先発の櫻井頼之介投手は2回、先頭のボビー・ダルベック内野手に左前打を許し、2死二塁から7番の平山功