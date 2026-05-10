職場で嫌な顔をされないために！相談したい・教えてもらいたい時の言い方は？ 相談したい・教えてもらいたい 言いかえPOINT どんなにせっぱ詰まっていても、いきなり「ご相談させてください」「教えてください」と、一方的な言葉を投げかけてはいけません。「折り入って」とひと言添えてから、「教えていただけますか？」「ご相談したいことがあるのですが」とお伺いを立てましょう。真剣さや切実さが伝