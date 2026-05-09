本拠地・マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場【MLB】Wソックス - マリナーズ（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地のマリナーズ戦で「2番・一塁」で先発出場し、初回に3試合ぶりとなる15号を放った。本塁打王争いではヤンキースのアーロン・ジャッジに再び並び、メジャートップに並んだ。驚愕の一発が飛び出した。マリナーズのエース格、エマーソン・ハンコックがカウント1