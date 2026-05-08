人気YouTuber・ヒカルによる「タモリは面白くない」発言が、「芸人対YouTuber」論争へと発展している。「ヒカルさんは、4月20日、自身のYouTubeチャンネルで『タモリさんってまったく面白くないと思ってたんですけど。いまだにわからない』と発言。これが大論争になりました」（芸能記者）これに対して、「スリムクラブ」真栄田賢は、5月2日、自身のXで《人に向かって面白くないって言う人は、よっぽど、寝不足、さびしい、自