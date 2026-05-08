ハローキティがみずほPayPayドームに登場■ソフトバンク ー ロッテ（8日・みずほPayPayドーム）サンリオのキャラクター、ハローキティが8日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク―ロッテの試合前に登場し、始球式に臨んだ。世界中で愛されるキャラのコロコロ始球式に「可愛すぎる」「シュール」といった反応が寄せられている。この日からのロッテ3連戦は「ピンクフルデー」として実施。ハローキティは自身のイラストが