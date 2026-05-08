5月5日、元「A.B.C-Z」の河合郁人（ふみと）が、料理番組『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（TBS系）に出演した。番組内で“母の味”に言及したところ、SNSで炎上する事態になり、波紋を呼んでいる。料理好きの滝沢カレンと、料理家で食育インストラクターの和田明日香が週替わりでMCを務め、ゲストを招いて料理をする同番組。今回は和田が担当で、ゲスト出演した河合とエピソードトークを展開していたが、河合