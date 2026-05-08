ソフトバンクの盗塁数は8日の試合前時点で「9」ソフトバンクは8日、みずほPayPayドームでロッテと対戦する。ここまでリーグ2位につけているが、ファンは打撃成績でのある項目に注目。12球団最少で「ぶっちぎりに少ない」と嘆いている。昨季、日本一となったソフトバンクは、周東佑京外野手が35盗塁をマークし、4度目のタイトルを獲得。野村勇内野手も18盗塁を記録し、チームの98盗塁はリーグ2位だった。しかし今季、チーム内