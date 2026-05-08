スミス＆カーラ夫人による「キャッチング・ホープ財団」のチャリティドジャースは1日（日本時間2日）からの敵地6連戦を終え、7日（同8日）は束の間のオフ日だった。一方で多くのナインが一か所に集結。充実の夜を過ごしたようだ。球団公式SNSはこの日、「ドジャース・コメディ・ナイトにて、ウィルのチームメートたちがキャッチング・ホープ財団への愛を示している！」と綴って1枚の写真を公開した。ウィル・スミス捕手やテオ