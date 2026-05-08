ミツカンの公式「X」アカウントが、「味ぽん」のキャップの外し方を紹介し、SNS上で「ラクに外れるんですね！」「やってみます」という声が上がっています。【画像】え…気持ちいい〜！コチラが味ぽんの“キャップの外し方”です！「味ぽん」のキャップを外す方法とは？公式アカウントは、「知ってますか？味ぽんキャップ外し、気持ちいいですよ」とコメント。画像と動画で、キャップの外し方を紹介しています。【味ぽんキ