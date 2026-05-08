7日アストロズ戦で右翼線二塁打を放った後に披露した「キック・セリー」ドジャース・大谷翔平投手が披露した新パフォーマンスが、早くもTシャツ化された。6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦で久しぶりの安打を放った後に左足を蹴り上げる動きを見せた。スポーツを題材としたTシャツを手がける米企業のRotoWear社は7日（同8日）、早速グッズの販売を開始した。大谷はまさかの打撃不振に陥り、6日（同7日）の第1打席を終