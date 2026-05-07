DeNAの京田陽太が6日の広島戦で好守を連発■広島 10ー0 DeNA（6日・横浜）DeNAの京田陽太内野手は6日、横浜スタジアムで行われた広島戦に「6番・遊撃」で出場し、美技を連発した。まず2回にダイビングキャッチからの素早い送球、4回にも鮮やかな一回転スローを披露し、32歳のしなやかな動きに「美しい」とファンも魅了された。まずは2回、坂倉将吾捕手の二遊間への地を這うようなゴロをダイビングキャッチ。すぐに立ち上がると