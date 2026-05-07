ジャイロ系のスライダーとシンカーを新たに加え、スイーパーも改良■西武 10ー2 ソフトバンク（6日・ベルーナドーム）西武・高橋光成投手が6日、ベルーナドームで行われたソフトバンク戦に先発し、6回2安打無失点の快投で今季リーグ最多タイの4勝目（2敗）を挙げた。防御率も0.84とし、リーグ単独トップに躍り出た。2021年から3年連続2桁勝利を挙げた後、2年間不振だったが、見事に“第2次進化”を遂げている。試合終了後、帰