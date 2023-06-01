前日の打撃練習時に負傷アストロズのカルロス・コレア内野手が6日（日本時間7日）、本拠地ドジャース戦前に報道陣の取材に応じ、前日の打撃練習時に左足首の腱を断裂したことを明かした。手術が必要で、復帰までには6か月から8か月かかるという。松葉杖をついてロッカーに現れたコレアは、「残念ながら、今シーズンの残りは欠場することになる」と落胆の表情で語った。前日は1番でスタメン出場が予定されていたが、試合開始前