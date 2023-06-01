来週のマリナーズ戦かアストロズ・今井達也投手が来週にもメジャー復帰すると、6日（日本時間7日）にアストロズのジョー・エスパーダ監督が説明した。ダナ・ブラウンGMによると、11日（同12日）からのマリナーズ4連戦中になるという。今井は4月11日（同12日）のマリナーズ戦で1死しか奪えず5四死球3失点で降板。右腕の疲労感を訴えてIL入りしていた。5日（同6日）には3Aシュガーランドの一員として2度目のマウンドに上がり、3