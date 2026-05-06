「帰ってきたニャ！」 ドアの音に反応して階段を下りる猫YouTubeチャンネル「inthelife」では、久しぶりに会った飼い主さんに甘える猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「こんなお出迎えされてみたい」「かわいくて何度も見てしまう！」の声が続出しました。【画像5枚】「うらやましくてしょうがない…」これが“猫のお出迎え”です！かわいすぎる…！！注目を集めたのは「玄関開けるまで259,202秒でにゃんこ♪ Cat happ