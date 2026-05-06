５月６日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、２位の名古屋と３位のＧ大阪が対戦した。両チームは勝点25で並び、得失点差で名古屋が上回り、消化試合はＧ大阪が１試合多い。注目の直接対決で、先手を取ったのは名古屋。開始８分、稲垣祥が得意のミドルシュートでネットを揺らす。名古屋はさらに32分、木村勇大のヘディングシュートが決まり、リードを広げる。 迎えた後半、ビハインドのＧ