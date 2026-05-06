今回ご紹介するのはダイソーのランドリーグッズ。330円（税込）とお手頃価格ながら、画期的なピンチハンガーを発見しました。壁面に固定すれば何もない場所に物干しスペースが爆誕！使いたいときにサッと取り出せて、使わないときは邪魔にならないスグレモノです。しっかり固定できる工夫もされていますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：室内用ピンチハンガー（５ピンチ、吸盤付）価格：￥330（税込）耐荷重量（約）：