新戦力獲得は国内外を含めて検討へDeNAは6日、オースティン・コックス投手が米国時間の5日（日本時間6日）に左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したと発表した。木村洋太球団社長は「今シーズン中に投げるということは、現実的ではないと思っています」と説明した。今季は4月1日の阪神戦で公式戦初登板。6回5安打1失点で来日初勝利を飾った。同8日の中日戦では3回5安打2失点。翌9日に出場選手登