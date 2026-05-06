「生活リズムが乱れて遅刻・欠席が増える」 「睡眠が十分にとれず集中できない」 「居眠りをしてしまう」 「すぐイライラする」 小・中・高における学校生活で、こうしたいわゆるスマホ・ネット依存が疑われる事例が「ある」とした学校が46.2％に及んだことが、医師の団体である全国保険医団体連合会（保団連）のよる小学校から高校までの調査（n＝4785）でわかった。 スマホやネットによる、授業の“妨害”がいよいよ深刻にな