大谷は3回までにまさかの2被弾【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたアストロズ戦に先発登板した。2回と3回にソロを許し、3回までに2点を追う展開に。一方でファンの視線は、相手先発投手に集まった。大谷は今季6試合目のマウンドに。3・4月の最優秀月間投手賞を受賞し、5月初登板となったものの、2回にウォーカーに今季初被弾を献上し