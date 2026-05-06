盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第22回は、テレビ収録の現場でのサポートについて。＊＊＊僕がテレビ番組に出演するとき、スタッフの皆さんは目の見えない僕のためにいろいろな工夫やサポートをしてくれます。これが本当にありがたい。今回は、こ