徳島城博物館では、子どもたちが「お殿様」と「お姫様」に変身する恒例のイベントが行われ、約40人が参加しました。博物館のボランティアに着付けを手伝ってもらい、男の子は鎧兜を身につけ凛々しい「お殿様」に、女の子は十二単に身を包み華やかな「お姫様」に変身。子どもたちは、最初は緊張した面持ちでしたが、金屏風の前では刀や扇子を持ってポーズを決め、「お殿様」「お姫様」になりきっていました。（参加した子ども