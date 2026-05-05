アストロズ戦前【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦前にグラウンドでフリー打撃を行った。大谷は試合前の時点で今季ワーストとなる19打席連続無安打となっていた。右翼付近では今井達也投手がキャッチボールを行っており、大谷の打球に注目していた。（Full-Count編集部）