2025年度の駿河湾フェリーの利用者数はおよそ4万8700人と前年度の半数ほどにとどまりました。清水港と土肥港を結ぶ駿河湾フェリーの2025年度の利用者数は4万8769人と、前の年度から3万8000人あまり減少しました。利用者数の大幅な減少について運航会社は、2025年度中に船のプロペラが2度損傷し運休したことから運航便数が331便減少したことなどをあげています。県などからの資金援助を受けている駿河湾フェリー