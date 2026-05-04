オリ森友哉の専属トレーナー・久米健夫氏が教える体幹安定メニュー野球において、バッティングやピッチング、さらには走塁の始動など、多くの動作で重要となるのが片足でのバランスだ。軸足が安定しなければ、次の動作へスムーズに力を伝えることはできない。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務める「夢道場」代表の久米健夫さんは、「身体を思い通りに使えるかどうかが、技術の土台になる」と、呼吸を通して体幹部をコ