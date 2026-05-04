4月25日のオリックス-日本ハム戦の応援席が話題にプロ野球は開幕から1か月が経過。4月のパ・リーグでは、応援スタンドにいた“美女”が大きな話題を呼んだ。「ガチ勢すぎる」「生粋の本物ファン」とSNS上でも大バズリした。ピンクのハチマキをつけ、大きな旗を懸命に振った。4月25日に京セラドームで行われたオリックス-日本ハム戦。レフトスタンドの日本ハム側応援席に、応援団に混じっていたのが、「モーニング娘。’26」の