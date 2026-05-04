4月25日のオリックス-日本ハム戦の応援席が話題に

プロ野球は開幕から1か月が経過。4月のパ・リーグでは、応援スタンドにいた“美女”が大きな話題を呼んだ。「ガチ勢すぎる」「生粋の本物ファン」とSNS上でも大バズリした。

ピンクのハチマキをつけ、大きな旗を懸命に振った。4月25日に京セラドームで行われたオリックス-日本ハム戦。レフトスタンドの日本ハム側応援席に、応援団に混じっていたのが、「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛さんだった。

日本ハムの大ファンとして野球ファンにはお馴染みの存在で、プライベートで観戦している際でもたびたび中継映像で抜かれている。とはいえ、応援団と一緒にいることは超レアケース。牧野さんは自身のインスタグラムでこの日を振り返り、「大好きなファイターズいっぱい応援できました 大好きな仲間と一緒に」と現地で応援していたことを報告していた。

現役アイドルが応援団に混じる“異常事態”。SNS上では「旗振る姿も太鼓叩く姿もかっこよかった」「かわいい」「かっこいーわ」「好感しかないです」「この方ガチで凄い」「外野席で旗振るアイドルw」「最高に可愛い！」「旗振るってすごい難しいのに」「芸能人が応援団入るのは見たことない」と大反響だった。

ちなみに、翌26日に「モーニング娘。’26」は札幌でライブが開催された。弾丸の移動もいとわない“姿勢”にも驚きの声が殺到した。牧野さんの応援むなしく、日本ハムは同カード3連敗を喫した。それでも、徐々に調子を取り戻し、3日を終えてパ・リーグ4位につけている。（Full-Count編集部）