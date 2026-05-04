東山澄礼が竹書房から1stイメージDVD『東山澄礼ミルキー・グラマー』を4月24日にリリースする。 東山澄礼 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 凛と前を見つめる意志の強い瞳と、その下に広がる暴力的なまでのKカップバスト。その鮮烈なギャップが、彼女特有のフェティッシュな色気を生み出している。 東山澄礼 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD.