カージナルス戦■カージナルス ー ドジャース（日本時間4日・セントルイス）ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でのカージナルス戦に臨むスタメンを発表した。チームは今季ワーストの4連敗中。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場する。大谷は前日の同戦で4打数無安打に終わり、3試合連続で無安打となった。7号本塁打が飛び出せば5試合ぶりとなる。ドジャースは4連勝中で今季防御率1.50のジャスティン・ロブレスキ投手