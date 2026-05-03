6回3失点で3敗目も、スプリットには好感触■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースの佐々木朗希投手は2日（日本時間3日）、敵地で行われたカージナルス戦に先発登板。6回を投げて3失点で今季3敗目を喫した。試合後、佐々木は3回の3失点に反省の弁。「カウントを悪くしてしまったのが全てだったと思います」と、3連続長打を許した投球を悔やんだ。2回までは被安打1で無失点も、40球と球数が多く