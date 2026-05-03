ドラフト3位の大塚が、9回2死から放ったプロ初アーチ■オリックス 10ー9 日本ハム（2日・エスコンフィールド）日本ハムの大塚瑠晏（るあん）内野手が放った美しい軌道のアーチは、ファンに強烈なインパクトを残したようだ。2日にエスコンフィールドで行われたオリックス戦で、待望のプロ初アーチ。ドラフト3位の逸材が秘めていた衝撃パワーに「ただものじゃない」「なんだこの選手は!?」と、驚くファンが目立った。大塚は、2点