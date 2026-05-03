試合前、ロバーツ監督が取材対応■カージナルス ー ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でカージナルスと対戦する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は明日以降の先発ローテーションについて言及。大谷翔平投手は、中6日で、5日（同6日）の敵地・アストロズ戦に先発登板することが濃厚となった。報道陣から先発投手の起用について聞かれたロバーツ監督は「ローテーション（のメンバー）