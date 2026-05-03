13本塁打はメジャー単独トップに浮上ホワイトソックス・村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたパドレス戦でメジャー単独トップとなる今季13号3ランを放った。昨オフのFA市場では多くの球団が獲得を見送るなか、前評判を覆す圧倒的な打棒。米国ファンからは、自チームへの“不満”が浮上している。豪快なアーチで魅了した。3点をリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で第2打席に立つと、相手先発のマルケスが投