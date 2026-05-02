山口航輝が3号ソロ…2日ファーム結果パ・リーグ球団主催のファーム・リーグ公式戦が2日、2試合行われた。西武は楽天に4-2で勝利した。先発・杉山遙希投手が5回68球6安打無四死球3奪三振1失点と試合をつくるも、2番手の松本航投手が勝ち越し弾を献上した。それでも9回、暴投で試合を振り出しに戻すと、仲三優太外野手が5号2ランを放った。その裏は高橋礼投手が無失点で試合を締めた。一方の敗れた楽天は、金子京介内野手が一時