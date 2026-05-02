田中将大が1日の阪神戦に先発した■巨人 5ー3 阪神（1日・甲子園）ド迫力の表情だった。巨人・田中将大投手は1日、甲子園球場で行われた阪神戦に先発し、5回1/3を投げて8安打3失点で3勝目を挙げた。黒田博樹氏に並ぶ日米通算203勝をマークした一戦では、阪神の佐藤輝明内野手に“ミス”に吠える場面があり、ファンも「迫力すごい」と注目していた。話題となったのは5回1死で佐藤を打席に迎えたシーンだった。カウント2-2から内