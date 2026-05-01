7回に西垣の初球149キロが右膝付近に直撃■ソフトバンク 4ー1 楽天（1日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が1日、本拠地みずほPayPayドームで行われた楽天戦で死球を受け、途中交代した。試合後に取材に応じた小久保裕紀監督は「今のところ打撲で様子を見る」と状況を説明した。1-1の同点で迎えた7回1死二塁、楽天の西垣雅矢投手が投じた初球の149キロ直球が右膝付近を直撃。柳田は苦悶の表情でその場に座り