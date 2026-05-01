東京ディズニーランド・東京ディズニーシーでは、2026年5月1日から、夏期入園日を対象にした限定パスポート3種の販売を開始します。両パークを自由に行き来できるチケットも期間中、ランドとシー2つのパークでは、爽快な夏イベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催します。過ごし方に合わせて選べる夏限定のパスポートで、特別な夏の思い出を作るチャンスです。登場するパスポートは3種類。それぞれ販売期間は5