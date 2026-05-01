今週(2026年4月24日〜4月26日)の映画動員ランキングは、任天堂の人気ゲームを原作にしたアニメーション映画の第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、初日から3日間で動員112万1000人、興収16億100万円をあげて堂々の初登場1位を獲得した。2位には2週連続1位を守ってきた『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がランクダウンしたものの、累計動員533万人、興収はすでに80億円目前に迫る快進撃を継続。さらに4位には