ベッツは2019年シーズンまでレッドソックスでプレーしたドジャースのムーキー・ベッツ外野手が、古巣であるレッドソックスのアレックス・コーラ前監督の解任について言及し、話題を呼んでいる。現地メディアからコメントを求められ、「俺には関係ないこと」とバッサリ。退団から数年が経つ古巣についての突然の質問に、SNS上のファンからは「くだらない質問」「どれだけしんどいか」と苦言が呈されている。レッドソックスは25