大谷が投手として残す驚異的な数値二刀流として活躍する大谷翔平投手（ドジャース）が、新たな記録を残していたことが判明した。米メディアが“投手・大谷”の驚異的なデータを公開。その圧倒的な数値に「ありえないレベル」「マジでクレイジーだよ」と日米ファンから称賛の声が上がっている。米データ会社のコーディファイ・ベースボールは29日（日本時間30日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「レギュラーシーズンで直近180