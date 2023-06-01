球団発表ブルージェイズは29日（日本時間30日）、エロイ・ヒメネス外野手を40人枠から外すDFAとしたことを発表した。代わってジョージ・スプリンガー外野手が10日間のILから復帰する。29歳のヒメネスは2019年にホワイトソックスでデビュー。同年は122試合で31本塁打、79打点の活躍で新人王投票で4位に入った。短縮シーズンとなった2020年も14本塁打を放ち、シルバースラッガー賞を獲得した。2024年にはトレードでオリオール