マーリンズ戦ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地マーリンズ戦に1番・指名打者で出場する。前日は投手専念で出場、打者としての出場は2試合ぶりとなる。大谷は28日（同29日）のマーリンズ戦に先発して6回2失点（自責1）で、今季初黒星を喫していた。投手専念だったため、打者としては2試合ぶりの出場となる。7号本塁打は飛び出すか。ドジャースは3番にパヘスを起用。先発マウンドにはグラスノーがあがる