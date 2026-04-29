地元放送局が試合後に投稿した大谷の写真が話題に【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に投手専念で先発登板。移籍後最多の104球を投じ、6回2失点（自責1）の力投を見せたが、打線の援護がなく今季初黒星を喫した。試合後に地元放送局が公開した大谷の“悔しさ全開”の表情が注目を浴びている。この日の大谷は、大