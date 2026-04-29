球団発表…ファームで打率.296オリックスは29日、宜保翔内野手を支配下選手として登録したと発表した。宜保は球団を通じて「率直に嬉しい気持ちです」とコメントした。2018年ドラフト5位指名でオリックスに入団。2023年には62試合に出場するなど1軍でも居場所を確保していたが、2024年に右肩を負傷し、同年オフに戦力外通告を受け、その後に育成契約を結んでいた。今季はファーム・リーグで22試合に出場して打率.296、3盗塁