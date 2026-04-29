今季5度目の先発登板…4回にピンチを招くもキム・ヘソンが好守備【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で先発登板した。4回まで1失点（自責0）の好投を見せ、防御率はいまだ0点台を維持している。好投を救ったのが、キム・ヘソン内野手の美技だった。大谷は2回にエラー絡みで先制点を許したが、この日も圧倒的な投球を披露。し