新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、４月28日（火）より、人気異世界アニメ11シリーズを続々と無料一挙放送する。 本企画では、人気の異世界ジャンルから冒険、バトル、コメディ、成長譚など多彩な物語が楽しめる11シリーズをピックアップ。TVアニメシリーズから劇場版までシリーズ作品を４月28日（火）から５月10日（日）にわたり順次無料一挙